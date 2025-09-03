I går var sex års väntan över. Då släpptes Hollow Knight: Silksong, som med sina tre upphovsmän verkligen kan klassas som ett indiespel. Ett som lyckades få Steam knäa, liksom digitala Playstation-, Switch- och Xbox-butiker. Överallt var det problem att köpa det efterlängtade spelet.

Men sisådär sexton timmar efter releasen har lugnet infunnit sig. På Steam dröjde det inte många minuter innan den notering på samtidiga spelare som Hollow Knight hade satt flög all världens väg. 535 213 Steam-spelare har uppmätts enligt Steamdb. Originalets har toppat på 72 000 – för två dagar sedan! Så även där kan vi snacka om Silksong-effekten.

Hur bra är 535 213? Tja, det placerar spelet på plats 18 av genom tiderna-listan, men spelen före handlar till stor del om populära online-spel, AAA-jättar och så ett par virala succéer.

91 procent av 28 600 Steam-spelare ger tummen upp. Jag filtrerade på negativa och fann sådana som uttryckte besvikelse över dålig kinesisk översättning. Sedan fann jag en som gav tummen ner men skrev: "Varför läser du negativa recensioner? KÖP DET! Du kommer inte ångra det."

I skrivande stund spelar 340 000 Silksong på Steam.

FZ:s recension kommer, liksom övriga världens tyckande från kritiker. Inga tidiga koder släpptes så spelarna och kritikerna hade Silksong i sina händer samtidigt.