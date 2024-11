Förra veckan summerade vi första fyra åren av Xbox-"exklusiva" spel till Series-konsolerna, och i kväll gör vi detsamma med Playstation 5. Samtidigt har strax halva 20-talet passerat. 2020, 2021, 2022, 2023 och 2024 Med storspel som Elden Ring, Baldur's Gate 3, Hades, Half-Life: Alyx, God of War Ragnarök, It Takes Two, Zelda: Tears of the Kingdom, Astro Bot och mycket annat.

När vi nu strax passerar halvtid för 20-talet, vilket tycker du har varit det bästa spelet?