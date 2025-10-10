"Vilka betyg får vi?"

Vid midnatt passeras deadline för att gissa vilket betygssnitt Pokémon Legends: Z-A får på Opencritic. Det är med andra ord hög tid att tippa i FZ High Score – nu! – om du inte redan gjort det. Spelet släpps den 16:e.

Och natten mellan måndag och tisdag stängs ridån för Keeper, Double Fine-spelet där du spelar ett tyst fyrtorn på en väderbiten ö ute i havet. Svårtippat? Svårtippat! Release nästa fredag, den 17 oktober.

Med detta har femte säsongen av FZ High Score kommit igång på allvar. Två spel är redan låsta – Little Nightmares 3 och Battlefield 6. Gissningsvis låser vi betyget för minst ett av dem nästa vecka. Säsongen stärcker sig oktober ut, och senare väntar Bloodlines 2, Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 och Arc Raiders.