I maj möttes vi av nyheten att Blizzard ställt in årets Blizzcon, på grund av ni vet vad. Samtidigt sade man sig fundera på att flytta evenmanget online, med fokus på esportsturneringar, paneler och presentationer. Nu verkar tankarna ha tagit konkret form - Blizzcon återvänder, i heldigitalt format som får fyndiga namnet Blizzconline

De nya datumen är 19-20 februari nästa år, och innehållet kommer kretsa kring skapande. I ett “community showcase” bjuder man in cosplayers, konstnärer och andra till konsttävlingar, en “digital styrytelling”-tävling och en virtuell March of the Murlocks. Bland annat. Cosplay-tävlingen kommer att hållas som vanligt, men då såklart online.

Man bjuder även in kreti och pleti till en mer öppen “talent spotlight” där man får visa sina förmågor, må de vara “musikaliska, fysiska, magiska, knasiga eller annat”.

Har du något att dela med dig av kommer du att kunna anmäla dig på Blizzcon.com. Undertecknad funderar på att krossa motståndet med sin patenterade murlock-imitation.