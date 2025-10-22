82. Så bra tycker snittkritikern att Double Fines udda fyrspel Keeper är. Det är snittbetyget på Opencritic efter 84 recensioner, och den siffra som gäller för spelet i FZ High Score. Snittgissningen var 81, så många har skopat hem höga poäng. Här är förresten vår recension.

@Tubb3 gissar en poäng ifrån och behåller förstaplatsen med 32 poäng totalt. @Petro följer på andraplats med 29 poäng. Sen delas tredjeplatsen (28 poäng) av @Broshimitsu, @FelixenS,

@Kosmosmos och @noreason.

Denna femte säsong av FZ High Score körs i oktober. Alla spel är låsta att rösta på, men hela fem spel återstår att låsa betygen på. Nämligen Pokémon Legends: Z-A, Ninja Gaiden 4, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, The Outer Worlds 2 och Arc Raiders. Vi låser betygen när det finns många recensioner och när snittet stabiliserat sig. Håll utkik nästa vecka.

Säsong 6 av FZ High Score har rullat igång också. Den körs i november och innehåller bland annat Europa Universalis V, Black Ops 7 och Escape From Tarkov. In och gissa nu, så du inte glömmer!