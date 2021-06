Facebook börjar inom de närmaste veckorna testa annonser i spel till VR-headseten Oculus Quest. Först ut blir spelet Blaston och ett par andra titlar, där företaget kommer testa ingame-annonser i liten skala. Det anmärkningsvärda är att Blaston kostar pengar – det är alltså inte ett annonsfinansierat free to play-spel.

Facebook säger att annonserna kan ge spelutvecklare fler intäktsvägar och bättre möjligheter för VR-plattformen att vara lönsam.

Oculus ägs av Facebook, och Quest 2 kräver ett Facebook-konto för att använda. Annonserna följer företagets annonsprinciper och baseras på din aktivitet på Facebook. Däremot ska ingen data från headsetet användas för annonser, och inte heller från mikrofonen.

En undersökning om reklam i betalspel för tio år sedan visade att köpare var missnöjda med detta. Branschen verkar ha lyssnat – reklam i spel ses sällan (om det inte finns en naturlig plats för det t.ex. reklamskyltar i sportspel).

Oculus skriver att de är ivriga att få veta vad vi tycker. Så känner du att du har en åsikt i frågan berättar du det för dem här, förslagsvis med alternativet "I am having an issue with Oculus software or content".