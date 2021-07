Relic Entertainment tycks inte bara arbeta på Age of Empires IV, med release senare i år. En pågående stream teasar ett nytt avslöjande senare ikväll. Just nu ser vi en flygbild över vad som förmodligen är Italien (mina geografikunskaper är sådär) där det ibland faller bomber som inte hör till det här århundradet. Chatten spekulerar därför kring att det är något andra världskrigsrelaterat och med tanke på att Relic har en serie med just det som fokus nämns Company of Heroes regelbundet.

Det senaste Company of Heroes, det andra i serien, släpptes för åtta år sedan och under den perioden har Relic bara hunnit släppa Dawn of War 3. Ett spel som fick ganska mycket kritik från fansen då det lutade sig åt moba-hållet snarare än klassiskt rts.

Vad skulle du vilja se i ett potentiellt nytt Company of Heroes?