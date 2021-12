28 januari släpps tidigare PS4-exklusiva Uncharted 4 och Uncharted: The Lost Legacy i det remastrade PS5-paketet, Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Senare under 2022 kommer duon även till pc. Samlingen borde kanske inte påverka PS4-formatet – men gör det ändå.

Det är nämligen inte längre möjligt att köpa de två spelen var för sig via Playstation Store. I stället tvingas du köpa paketet för omkring 400 kronor. Sony har inte kommenterat saken, men det kan finnas ekonomiska skäl bakom beslutet. PS4-ägare av någon av titlarna kan nämligen uppgradera till PS5:ans Legacy of Thieves-samling för omkring 100-lappen. Nu stryper man möjligheten att köpa spelen enskilt. Ja, i alla fall digitalt, för du kan ju alltid hitta spelen billigt i fysisk form.

Rabatten är inte tillgänglig för de som skaffade Uncharted 4 via Playstation Plus. Also: äger du något av spelen i fysisk form och har en "digital edition"-PS5 mister du också möjligheten.