Helgens Battlefield 6-beta lockade över 520 000 spelare samtidigt. Och som vanligt med fria multiplayer-spel blev det snabbt tal om fuskare, trots nya antifuskverktyg och detaljerade säkerhetskrav. EA:s antifusk-team säger å sin sida att Javelin-fuskskyddet stoppat 330 000 försök till fusk under testningen. Man ska ha fått in 44 000 anmälningar om misstänkt fusk den första dagen och över 100 000 totalt.

Antifusk-teamet förklarar att kravet att ha Secure Boot aktiverat i Windows inte kommer stoppa fuskare i sig, utan ett sätt att försvåra för de som gör fuskverktyg. En del spelare har haft problem att få igång Secure Boot. EA har en rätt användbar guide om du behöver hjälp.

BF6-betan stängde i går, men den öppnar igen torsdag-söndag den här veckan. Start klockan 10 torsdag förmiddag.