Det blir ingen mer publik testning av Arc Raiders innan releasen i höst. Den svenska, synnerligen lovande extraction shootern hyllades brett vid speltestning i våras, men trots att Battlefield 6 fick massiv uppmärksamhet under helgens öppna beta skriver Embark Studios på X att man skippar vidare testning.

Our focus is now on polishing and expanding the experience, and putting all the learnings from TT2 into action ahead of release. Just so you know, we're not planning additional public tests before launch.

Man låter förstå att man står över att rusa på betabollen för att hålla föräntningarna i tyglarna. Man kommer heller inte medverka på Gamescom-mässan i Tyskland nästa vecka, utan siktar på att dra igång lanseringsförberedelserna närmare releasen.

We’ve learned from our last announcement that it's crucial to keep expectations in check, so we also want to be clear that we won’t be at Gamescom. But don’t worry, our launch campaign will kick off before you know it!

Arc Raiders släpps den 30 oktober. Det lockar med lagbaserade, taktiska strider i sci-fi-miljö. Spelet görs alltså av svenska Embark (The Finals), som grundades Patrick Söderlund och ett antal andra tidigare Dice-medarbetare. Premiär om två och en halv månad.