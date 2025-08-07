I juli kom beskedet att ytterligare 9 100 får lämna Microsoft. Kort efter ryktades Turn 10 vara hårt drabbat och att Forza Motorsport fått parkera för gott. Dessa uppgifter dementeras nu på spelets X-konto. Där bedyras att både Turn 10 och Playground Games fortsätter stödja Forza Motorsport och Forza Horizon.

I vilken omfattning säger man inget om, men det är i alla fall en dementi av uppgiften att Forza Motorsport skulle vara nedlagt.

Dear Forza Community, we know many of you have questions about what’s next for the Forza franchise, and we appreciate the support of our incredible community. We wanted to assure players that Turn 10 and Playground Games will continue to support Forza Motorsport and Forza Horizon 5. To start, here’s more info about what’s coming next to Forza Motorsport: http://aka.ms/FMUpdate21Tours

Microsoft har skurit ner kraftigt i flera omgångar de senaste åren. Efter den senaste vändan ryktas det att både Perfekt Dark-rebooten och Rare-spelet Everwild lagts ner.