Bioware ska upprepade gånger ha föreslagit en remake av de tre första Dragon Age-spelen fär utgivaren EA, men fått nej. Detta säger Mark Darrah, mångårig tidigare Bioware-medarbetare, till Youtube-kanalen MrMattyPlays.

Darrah menar att EA verkar ha något emot remasters, och kallar detta konstigt med tanke att EA är börsnoterat. "De verkar nästan vara emot gratis pengar."

Att EA remastrat Mass Effect-serien menar han är betydligt enklare eftersom de alla använder Unreal-motorn. De tre Dragon Age-titlarna (Origins och Dragon Age 2 använder Biowares egna motorer, medan Inquisition körs på Dice-motorn Frostbite). Det här var Bioware själva inne på när frågan kom på tal förra året. Med andra ord lär du få fortsätta tråna efter ett nygammalt Dragon Age: Origins (eller om du föredrar tvåan eller trean).

Det har gjorts fyra fullstora Dragon Age-titlar, och det är väl ingen överdrift att kalla den första för mest populär. Senast ut var The Veilguard i oktober förra året, men det levde inte upp till EA:s förväntningar försäljningsmässigt.