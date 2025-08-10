Det blåser upp till stormaktskrig på FPS-fronten, med Battlefield 6 i ena ringhörnan och Call of Duty: Black Ops 7 i den andra. Mike Ybarra, tidigare chef på Blizzard, ser BF6 som given vinnare.

"Battlefield kommer 'köra över' CoD i år", skriver han på X. Men det kommer gynna Call of Duty, tillägger han, eftersom "CoD kommer inte vara lata längre, och vi får alla bättre FPS-spel av det."

Battlefield will boot stomp CoD this year. But the real win here is CoD won’t be lazy anymore, and we’ll all get better FPS games for it.

En användare påpekar att situationen var liknande inför Battlefield 1 2016, men att CoD vann den försäljningsstriden klart, mycket tack vare årliga releaser, och spår att det blir samma sak igen nu. Ybarra svarar att CoD gått utför sedan dess och har problem med fuskare, bökigt gränssnitt och klumpig installation.

CoD has gone downhill for years since then. It’s a mess. Cheating, heavy UI/install, rainbow colors. People are sick of it. Luckily BF will force them to change it.

Battlefield 6 betatestades i helgen, och hade som mest 521 000 spelare samtidigt bara på Steam. Omdömena var överlag positiva. En ny omgång öppen betatestning börjar torsdag morgon och pågår till söndag. Spelet släpps den 10 oktober.

Black Ops 7 har inget releasedatum än, men spelen släpps nästan alltid i oktober eller november.