Robotdinosaurier, kvinnlig huvudperson och storslagna miljöer – att Horizon inspirerat fått inspirera rollspelet Light of Motiram rådde det noll tvivel om efter första trailern. Men Sony tyckte utvecklaren gick över gränsen och hotade nyligen med stämning.

Kanske gav det dålig stämning för nu har hela spelet bytt skepnad. PC Gamer rapporterar att trailers försvunnit Steam och Epic. Gamla skärmdumpar, grafik och beskrivningar har ersatts av nya. Spelet beskrivs nu i klart mer survival-artade ordalag, och referenserna till mekaniska djur har tonats ner kraftigt.

Tidig produktbild för Light of Motiram.

Slutligen har releaseperioden satts till fjärde kvartalet 2027. Det ska tidigare ha varit sent 2025, enligt PC Gamer. Kan vara ett tecken på att det tas krafttag för att ducka stämning.