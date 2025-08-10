Efter att Take-Two nyligen värpt kvartalsrapport fick vd:n Strauss Zelnick frågan hur mycket GTA VI kommer kosta, skriver Gamespot. Han gav oss ingen summa, men resonerade kring hur mycket underhållning man får för sina pengar. Företagets mål är att "vida överträffa förväntningarna", att "släppa världens bästa underhållning" och "leverera mer värde än vi kan ta betalt för".

I think our approach may be a little bit different. We believe that any consumer experience is the intersection of the thing itself and what you paid for the thing. So our goal is to vastly exceed expectations. We want to put out the best entertainment on Earth, and we want to deliver more value than what we charge for it. We think we've generally speaking, gotten that right.

Han nämner också att spelpriser länge varierat utifrån spelens genomslagskraft, och att priserna brukar sjunka efterhand. Det här är inget han tror kommer ändras i närtid, säger han och föder misstanken att det kommer gälla GTA VI också.

Variable pricing has been the nature of this industry forever. You know, most Frontline releases will go out at a higher price, sometimes with special editions, and then over time usually the price is discounted to optimize for the largest possible market. And I don't think that's going to change anytime soon ... The rubric that informs us is really that of delivering more value than what we charge.

Så inga raka besked om priset för GTA VI, och egentligen hjälper väl inte Zelnicks kommentarer oss att klura ut det.

För något år sedan fick en spekulation om en prislapp på 150 dollar stor spridning, men såvitt känt har dessa uppgifter ingen grund i något som Take-Two eller Rockstar sagt eller gjort. Storspel i dag kostar vanligtvis 80 dollar som mest (för standardutgåvor), i Sverige ungefär mellan 900 och 1 000 kronor.

GTA VI släpps officiellt den 26 maj 2026.