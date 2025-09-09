Med en månad kvar till Battlefield 6-releasen har spelets battle royale-läge avtäckts. Det är i grund och botten klassisk BR, alltså lagstrider på massiv men krympande karta där sista överlevande laget vinner. Men USP:en är att den krympande ringen är dödlig – rör du den så är det slut. Luktar mer hårda strider och mindre taktiskt smygande utanför ringen, som andra BR-spel.

We set out to bring the most dangerous ring in gaming to Battle Royale that instantly kills players upon contact. With urgent warnings as the fire approaches, soldiers will be pushed into more intense firefights as the game space continues to shrink. There’s no jumping in and out of it, no using it for cover, no walking through it - if you get caught in it, you are done. We’re excited to see how the ring affects the pace of the game and how it creates spontaneous showdowns.

Upplägget är 100 spelare som delas in i lag om fyra. Battlefield-typiska inslag som spelarklasser, fordon och prylar finns med, och med support-klassen i laget kan stupade lagkamrater återupplivas. Det utspelas på en stor bana byggd för just den här spelformen, och du kommer kunna använda spelets förstörelse för att paja byggnader och annat.

Det är inte känt när battle royale-läget släpps. Men det kommer gå att testa läget i Battlefield Labs den här veckan. Och det går bra att ansöka dit nu, om du inte redan är medlem.

Känt, däremot, är att Slaget äger rum strax efter releasen. Där möts medlemmar från FZ och Sweclockers i en strid om heder, ära och berömmelse, och det är inte för sent att ansöka om att vara med. Gör det – nu!