Efter många långa års uppehåll är Konami tillbaka med ett storskaligt Metal Gear Solid-spel, närmare bestämt remaken 2004 års hyllade Snake Eater. Det här kan inte @Wakkaah motstå, så klockan 19 i kväll tar han tag i det alternativa 1960-talets agenter, kärnvapen och snåriga intriger.
Du följer hans öden och äventyr i spelaren ovan, alternativt på Twitch. Start 19.00 som sagt.
Skärmdumpstävling!
Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från Metal Gear Solid Δ: Snake Eater-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är fredag den 29/8 kl. 23.59.