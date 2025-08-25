Efter många långa års uppehåll är Konami tillbaka med ett storskaligt Metal Gear Solid-spel, närmare bestämt remaken 2004 års hyllade Snake Eater. Det här kan inte @Wakkaah motstå, så klockan 19 i kväll tar han tag i det alternativa 1960-talets agenter, kärnvapen och snåriga intriger.

Du följer hans öden och äventyr i spelaren ovan, alternativt på Twitch. Start 19.00 som sagt.