Två helger och (snart) två veckor har avverkats med Ghost of Yōtei. Höstens stora PS5-exklusivitet fick fina betyg. Yōtei gick faktiskt snäppet högre upp på betygstrappan än föregångaren, Tsushima. Men hur bra tycker du att spelet är? Det är precis vad vi ska ta reda på nu.

Sätt betyg enligt en klassisk FZ-skala – 1-5 – där en etta är lika med dålig och femma är ett mästerverk. Om du ännu inte är redo att sätta betyg kan du vara lugn, vi kommer se till att lyfta omröstningen fler gånger. FZ:s Jonas Vågström satte fyra av fem. Recensionen här.