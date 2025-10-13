Marc-Alexis Côté lämnar Ubisoft och Assassin's Creed efter 20 år, där han under de sista fem åren hade den blytunga rollen som "vice president executive producer" för hela Assassin's Creed-serien. Kort sagt: han hade övergripande ansvar och var en kreativ maktfaktor.

Hans avsked sker i samband med sjösättningen av Vantage Studios som ägs av både Ubisoft och (till 25 procent) Tencent, och kommer att bli utvecklarhuset för tre av Ubisofts kioskvältare: Assassin's Creed, Far Cry och Rainbow Six. Enligt IGN, som ska ha tagit del av interna mail, där man underströk att ledarskapet på Vantage bör "vara i linje" med studions kärnmål.

Avskedet bekräftas av talesperson som säger att Côté lämnar Ubisoft helt och hållet.

Enligt IGN ska Côté ha tackat nej till en chefsroll. Christophe Derennes, vd (en av två) för Vantage, uttrycker "besvikelse" och menar att Côté hade "egna förväntningar och prioriteringar" vad gäller det nya dotterbolagets framtid. Côté har ännu inte uttalat sig om avskedet.

Under Marc-Alexis Côté ledning har vi fått Assassin's Creed Valhalla, Mirage och årsaktuella Shadows. Ubisoft säger att de visserligen är ledsna över att före detta Assassin's Creed-bossen lämnar, men att de är säkra på att teamet tar den grund han byggt vidare.

Kommande spel i serien är Hexe och mobilspelet Jade, men det har också ryktats friskt om en Black Flag-remake. Dessutom kommer Ubisofts flaggskepp bli tv-serie på Netflix.