I går, 14 oktober, upphörde Microsofts tekniska stöd för Windows 10. Från och med nu kommer Windows 10-användarna få klara sig utan säkerhetsuppdateringar och kundservice. Man har länge uppmanat användarna att uppgradera till Windows 11, men haken är att alla datorer inte är kompatibla eller uppfyller systemkraven. Enligt en färsk Valve-undersökning drabbas omkring en tredjedel. I september slog hårdvaruundersökningen fast: 32,18 procent nyttjar Windows 10.

Det är 2,9 procent färre än senaste undersökningen, men alltjämt en betydande del. 63 procent kör Windows 11, så enkel matematik säger: hela 95 procent använder Windows 10 och 11.

Trubbel kan det bli framgent för Win 10-användarna då riskerna för säkerhetsintrång blir större.