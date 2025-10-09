Det är något särskilt med riktigt djupa rollspel. Sådana som kastar oss ut i djupa änden av bassängen. Brandon Adler, game director för The Outer Worlds 2, värnar om det djupa. De nördiga siffrorna. Det djuplodande som i vissa fall filats bort för något mer strömlinjeformat.

Efter lång tid i branschen där han jobbat med stora rollspel – Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity-spelen, Tyranny, Avowed – har Adler fått insikter. I intervju med Danny Peña utvecklar han. Det är okej att slipa bort vassa kanter i vissa spel, men i rollspel vill spelarna ha mer än så.

De vill kunna grotta ner sig i siffrorna, men också skapa alla möjliga typer av byggen. De vill ha alla RPG-alternativ som vi med tiden har börjat ta bort, förenkla eller banta ner. Så jag tror återigen att den stora lärdomen från första [The Outer Worlds] till andra spelet är: låt oss ge spelarna de där valmöjligheterna. Låt oss ge dem saker att interagera med — och jag tror att de kommer att uppskatta det.

Obsidian har ett mer intensivt 2025 än de flesta. Fantasyrollspelet Avowed och sci-fi-rollspelet The Outer Worlds 2 den 24 oktober. (Däremellan early access-släpp av Grounded 2.) Att få ut två, inte ett, rollspel under ett och samma år är inte dåligt marscherat.

Avowed fick fina betyg i februari. Upp till bevis för Outer Worlds 2 inom kort.