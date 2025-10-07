I morgon släpps Battlefield 6, och även om det är mycket surr kring multiplayern kommer paketet även med en singleplayer-kampanj. En högoktanig historia som Tompa "Tomas" Helenius känt. Det dräller förstås av bra FPS-kampanjer. Inte konstigt, då det redan i mitten av 90-talet tog fart med spel som Doom, Quake och Duke Nukem 3D. Dessa har följts av inte minst Call of Duty-kolosser, för att inte tala om Bad Company 2, men också Crysis, Halo, Bioshock med mera.

En FPS-kampanj kan vara väldigt mycket. Vilken tycker du har gjort det allra bäst?