521 000 samtidiga Steam-spelare uppmättes under Battlefield 6-betan i somras, men den siffran flög all världens väg när Battlefield 6 släpptes skarpt. Under fredagskvällen nådde man 747 440 samtidiga spelare på Steam (via Steamdb), vilket på "all time"-listan placerar det på fjortonde plats, strax bakom Baldur's Gate 3 och Hogwarts Legacy. Inget annat BF-spel finns på topp 100.

82 procent positiva Steam-spelare vittnar också om nöjda spelare.

Då ska man förstås ha i beräkning att spelare släpptes även på PS5, Xbox Series-konsolerna, på Epic och via EA App – där problem uppstod. Förhandsbokare kom inte åt spelet, och Battlefield Studios har tagit till X för att be om ursäkt, och lovar att kompensera de drabbade spelarna.

Ett "avbrott" ska vara boven i dramat och en "ursäkt... med perks" innebär att spelarna får ett säsongs-Battle Pass liksom tolv + tolv "hardware" och "career-boosters" à la 60 minuter.

