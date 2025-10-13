Efter många (många) års önskande från fansen släpptes 2020 till sist Final Fantasy VII Remake – men till skillnad från originalet var detta starten på en trilogi. Rebirth fick vi i fjol, och inom ett antal år är det dags för remake-sagans final. Naoki Hamaguchi, game director, är självsäker.

Jag tror att avslutningen kommer att tilltala både dem som älskade originalet och alla som blev fans av FFVII tack vare Remake-serien. Jag är övertygad om att det här nya spelet kommer att älskas av alla.

Det berättar Hamaguchi under Brasil Game Show 2025 (tack, Wccftech). Han berättar också om beslutet att dela remaken i tre. De kunde ha klippt bort delar men "fansen av originalet hade aldrig förlåtit oss", menar Hamaguchi. Så man fattade beslutet att dela äventyret på tre.

Exakt när tredje delen släpps är oklart, men spelet är sedan något år eller så i full produktion. 22 januari släpps Final Fantasy VII Remake till Switch och Xbox. Rebirth kommer i sinom tid.