Enligt Game File så utvecklade Ubisoft ett Assassn’s Creed-spel som utspelade sig efter det amerikanska inbördeskriget. Enligt rykten så skulle spelet utspela sig mellan 1860 och 1870. Huvudkaraktären skulle vara en före detta slav som blir rekryterad av lönnmördarna för att sedan återvända till södern och slåss mot rasism och orättvisor. Bland annat så skulle man få konfrontera och ta sig an Ku Klux Klan.

En anledning varför Ubisoft la ned spelet ska ha varit i bakvattnet av kritiken de fick för Yasuke i Assassin’s Creed Shadows. En annan för hur det politiska klimatet i USA började urarta och hur läget ser ut just nu.

Det är oklart hur långt de kom i utvecklingen. Man ska ju också ta alla rykten med en nypa salt, men att spel läggs ned eller blir något helt annat under utvecklingen är inte heller helt ovanligt.

Det ryktas nu att Ubisoft återvänder till the sju haven och piratande med en remake av Assassin’s Creed Black Flag. Ett spel som dock fortfarande är ett rykte och inte blivit bekräftat av Ubisoft själva.