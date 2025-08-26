Gears-remastern snittar 81.

Och... där stängde säsong 3 av FZ High Score! Det betyder att snittbetyget för Gears of War: Reloaded är låst, och det stannade på 81 av 100 hos Opencritic efter 50 betyg. Ni gissade 83 i snitt – inte illa alls.

Med säsong 3 i mål kan vi konstatera att det är dubbelt i topp. @Frotti och @storm72 kammar hem 101 poäng var och delar således ära, berömmelse och guldplacering. Bronsplatsen knips av @jeppe109 med 94 poäng. Ni vinner varsin tshirt och lite spel-merch – stort grattis och väl gissat!

Tshirts till vinnarna!

Topp 10 ovan. Klicka bilden för topp 100, eller här för all info.

Ny säsong i morgon

Vi kör igång säsong 4 i morgon, fredag den 29:e. Det blir en ganska kort säsong eftersom det släpps väldigt många spel under hösten och vi vill ha med de stora och intressanta.

Vilka som blir med får du veta i morgon. Men det hindrar dig inte från att gissa redan nu. En liten ledtråd kan vi bjuda på.