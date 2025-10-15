Vid midnatt passeras deadline för två spel i månadens FZ High Score-tävling, där vi gissar snittbetyget för spel på Opencritic. Det rör sig om rollspelet Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 och fightern Ninja Gaiden 4. Gå genast till FZ High Score-sidan och sätt betyget du tror de får i respektive slider – gör det innan midnatt!

Så här långt denna säsong har vi låst Little Nightmares 3-betyget. På kö står Battlefield 6 och Pokémon Legends: Z-A där gissningsdelen är låst och vi väntar på att snittbetygen stabiliseras. Förhoppningsvis låser vi dem nästa vecka. Sen återstår The Outer Worlds 2 och Arc Raiders. Lika bra att gissa alla betygen i ett svep!