Varken Diablo 4 eller Overwatch 2 har haft spikade släppdatum, även om vi visste att de inte skulle komma under 2021. Men nu verkar det som att de inte heller kommer att komma under 2022, även om det tidigare var planen. I en presentation för investerare under gårdagen nämnde nämligen Activision Blizzard att de kommer att släppa gott om innehåll nästa år, men att de planerar en "senare lansering av Overwatch 2 och Diablo IV än vi ursprungligen föreställde oss".

Med andra ord får vi, som tidigast, vänta till 2023 på de båda spelen. De beskriver dem som två av de mest efterlängtade titlarna i industrin och att de vill säkerställa att communityn kan njuta av dem i många år. Utvecklingsteamen ska ha gjort stora framsteg under de senaste kvartalen, men de behöver lite extra tid för att lyckas med det fleråriga stöd av spelen som Blizzard planerar.

De nämner även att nya chefer och andra medarbetare i viktiga roller är en av anledningarna till att vissa projekt skulle må bra av mer utvecklingstid för att nå sin fulla potential.