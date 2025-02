Pennan bakom det bästa Fallout-spelet (enligt FZ-läsarna), New Vegas, har återvänt till Obsidan. John Gonzalez kliver in som studions färskaste creative director, men innan du ställer dig upp och skriker "NEW VEGAS 2" vill Gonzalez understryka att, nej, hans nya jobb är inte New Vegas 2.

Via Linkedin: "Tillbaka på Obsidian för spännande tider! (Nej, det är inte FNV2.)"

Så... Fallout 5? Om nu inte Bethesda själva gör spelet, vilket förstås vore naturligt. Nå, vi kan bara spekulera, men mellan sina två Obsidian-äventyr har Gonzalez arbetat med storyn på spel som Middle-Earth: Shadow of Mordor, Horizon Zero Dawn och Horizon Forbidden West.

Obsidian är dubbelt aktuella i år med Avowed och The Outer Worlds 2.