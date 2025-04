Tidigare under månaden fick vi en gameplay-titt på The Outer Worlds 2, och nu har vi fått ytterligare en genomgång, denna gång med fokus på spelets olika vapen. Teamet säger att de lagt mycket krut på att få skjutande att kännas tillfredsställande redan från start, även om man inte investerat en massa karaktärspoäng i just skjutande.

Bland de mer intressanta vapnen har vi en puffra som skjuter ut små robotar som sedan distraherar fiender genom att spela upp reklam – en omladdning får dem sedan att explodera. De har även skapat en egen motsvarighet till Dooms BFG, som i The Outer Worlds 2 heter The Big Bang, vars ammo man bara kan få från revor i rumtiden.

I övrigt vankas det ett vapen som kan använda alla typer av ammo, uppladdningsbara plasmapistoler, prickskyttegevär och annat skoj. Vi kommer dessutom att kunna modda vapnen med olika effekter och bonusar.