Stormteller Games (tidigare Thunderful Gothenburg) utannonserade förra året Lost in Random: The Eternal Die, som väl får ses som en uppföljare till 2021:s Lost in Random, även om det rent spelmekaniskt skiljer sig en hel del.

Vi har gått från tredjepersonsvy till ett isometriskt perspektiv, och dessutom ett roguelite-upplägg. Hur det ser ut demonstreras i trailern ovan, som även avslöjar att spelet släpps den 17 juni – eller fyra dagar tidigare om man köper den dyrare Fortune Edition. Därtill blir spelet tillgängligt på Game Pass.

Upplägget känns igen från liknande spel i genren som Hades – ge dig ut på rundor, döda fiender och bossar, slutför uppdrag, lås upp permanenta uppgraderingar och ta dig längre för varje gång.

Det finns en demo för spelet, men den verkar bara var tillgänglig på pc och Xbox.