Det ser inte bättrer ut än att antifusk-verktygen i Battlefield 6 och Valorant hindrar de båda spelen från att vara igång samtidigt på samma dator. Riots chef för antifusk, Phillip Koskinas, skriver på X att Javelin och Vanguard (verktygen i BF6 respektive Valorant) visserligen är kompatibla med varandra, men förhindrar spelen från att vara igång samtidgt eftersom de försöker skydda samma minnesområden med samma teknik.

Vanguard is compatible with Javelin, and you don't need to uninstall one anti-cheat to use the other. However, BF6 does not currently allow the VALORANT client to be running simultaneously, because both drivers race to protect regions of game memory with the same technique.

I samband med den första Battlefield 6-betan förra veckan uppgav EA att Javelin stoppat330 000 försök till fusk, och fått in över 100 000 anmälningar om misstänkta fuskförsök. Betan, och spelet, kräver att Secure Boot är aktiverat i Windows, och motiveringen är att försöka försvåra för en ständigt föränderlig antifuskmarknad.

I morgon klockan 10 börjar omgång två av BF6-betan, och den pågår till söndag. Betan är öppen för alla, och så här deltar du.