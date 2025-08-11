I betalt samarbete med Electronic Arts.

Var du en av alla som var inne och härjade i Battlefield 6-betan förra veckan? På torsdag smäller det igen när den andra öppna betafasen drar igång. Nya kartor och spellägen utlovas, så det är ett bra tillfälle att vässa formen och visa att du förtjänar en plats i Slaget – höstens stora onlinebatalj där FZ möter SweClockers i Battlefield 6.

Dags för helg nummer två av Battlefield-beta.

Impa på Tompa i forumet – få plats i Slaget-truppen

Av alla som delar med sig av erfarenheter och prestationer från betan i forumtråden kommer fem spelare att värvas direkt till den styrka som ska strida för FZ:s färger i oktober. Missa inte chansen att imponera på lagledare Helenius med filmer eller bilder på iskalla distansskott, hisnande helikopterfärder, häpnadsväckande K/D-ratio, eller varför inte ett fängslande dagboksinlägg från slagfältet.

Lagledaren själv skickar med en uppmaning till alla som aspirerar på en plats i Team FZ:

Det är rörande att så många är tappra nog att ställa upp för att försvara forumets heder i Slaget. Men det är en sak att fylla i ett formulär och en helt annan att stå pall när kulorna viner och lagkamraterna ropar efter förstärkning så det sprakar i headsetet. Betan är ett eldprov inför vad som komma skall. Jag ser fram emot att läsa om era upplevelser och ta del av material direkt från hetluften.

In och visa upp dina prestationer från förra veckan, eller ge järnet i den öppna betan som pågår mellan 14 och 17 augusti! Tompa kommer att hålla koll på allt som publiceras i forumtråden.