En intern serveruppdatering av Diablo IV har tolkats av flera siter som att Paladin-klassen kan vara på väg till spelet. Någon har grävt runt i filerna och hittat namnet "2.5.Xpaladin.67961".

Från det går tanken till att Paladin-klassen kan ingå i nästa expansion, den andra i ordningen, som tros landa under 2026. "2.5" står sannolikt för nästa säsong, och Wowhead spår att det här är en stor patch som lanseras strax innan den går live. Men, skriver man, "Paladin" kan också vara det interna arbetsnamnet på denna uppdatering. Den som överlever helvetets demoner får se, som man säger.

När Diablo IV släpptes sommaren 2023 ingick fem klasser (Barbarian, Sorcerer, Druid Rogue, Necromancer), och Spiritborn tillkom i expansionen Vessel of Hatred som släpptes i oktober 2024. Paladin var populär i Diablo 2.