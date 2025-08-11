Trots GTA-seriens många förseningar genom åren är Take-Twos vd Strauss Zelnick rätt övertygad om att GTA VI inte kommer försenas igen. CNBC (eventuellt regionslåst) frågade honom om hypen kring spelet och hur säker han är att spelet faktiskt släpps den 26 maj nästa år, uppger Gamespot.

"Min övertygelsenivå är väldigt, väldigt hög, såklart.", svarade Zelnick.

Han tillägger att man försöker att inte pumpa upp förväntningarna, men fortsätter med att säga att Rockstars hela mål är att ha höga förväntningar och sedan slå dem. Själv sa han häromdagen att man vill släppa "världens bästa underhållning".

Zelnick säger också att Rockstar har flera andra projekt på gång vid sidan av GTA VI, men att det är viktigast för närvarande. Inga spel nämndes, men det har spekulerats i Red Dead Redemption 2 till Switch 2 och uppdaterade versioner till PS5 och Xbox Series. Det har också surrats om en nyversion av GTA IV.

GTA VI var tänkt att släppas i höst, men det sprack i våras (och förseningstraditionen höll). Nu siktar man alltså på slutet av maj nästa år. Aktuella plattformar är PS5 och Xbox Series. En pc-version lär komma senare.