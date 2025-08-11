Pulsen rusar i öronen och armar känns som bly, men jag är väl medveten om att det inte finns någon tid att ta det lugnt. Precis som för Gunde under skidstafetten i Calgary 1988 skriker vinnarskallen inom mig “Du får vila sen!” Jag tar ett fastare tag om kontrollerna och försöker läsa av motståndarna framför mig. Vårt lag tog nyss ett viktigt poäng och nu är det motspelarna som styr spelet. Två av dem sticker iväg åt olika håll men tjommen som har bollen dröjer sig kvar. “Han kommer aldrig passa” tänker jag och ser hur han letar sig ut mot kanten av planen. Jag sätter av för att genskjuta honom och som svar ändrar han kurs med en skarp sväng. Lätt bortkollrad ser jag hur han närmar sig kortsidan och korgen, inte nära nog för att dunka men tillräckligt för att slänga iväg ett skott.

Jag har ingen chans att hinna fram innan han kastar så istället ställer jag in siktet på utrymmet mellan honom och korgen. Både bollen och jag går till väders samtidigt och med lika mycket tur som skicklighet lyckas jag plocka den i luften. Tyget i soffan känns varmt under mina händer och armarna är om möjligt ännu tyngre än innan, men nu är det vår tur att anfalla och med lite tid kvar på klockan gäller det att rappa på.

Drag x Drive är en bitvis intensiv upplevelse som å ena sidan imponerar, å andra lämnar lite att önska. Nintendo bjuder in till en extrem form av rullstolsbasket som bara är möjligt att uppleva på deras senaste spelkonsol. Spelet har en av de märkligaste kontrollmetoderna jag stött på, men som i all sin enkelhet är lätt att ta till sig men svårare att bemästra.

Allt som krävs för att spela är att du har en Joy-Con 2 i varje hand och en fri yta att styra dem fram och tillbaka. Styrdonen används nämligen för att ratta runt din karaktärs rullstol och med mussensorerna riktade neråt kontrollerar du sedan höger och vänster hjul med respektive kontroll. Det bästa är nog om du lyckas roffa åt sig lite extra soffutrymme men i nödfall går det också bra att använda byxbenen. Att lira stående är inget jag rekommenderar även om det är möjligt och då involverar ännu mer krumbuktaktiga rörelser.

Innovativt och intuitivt

Precis som i en verklig rullstol får du snurr på däcken genom att skjuta kontrollerna framåt i den riktning du vill ta dig. Långa simultana drag ger dig rejält med fart framåt, och drar du längre med höger kontroll kommer du åka åt vänster och tvärtom. För att backa dras kontrollerna mot dig och genom att dra iväg en åt varje håll kan du sno runt på en femöring. Bromsarna aktiveras med ZL- och ZR-knapparna och kan leda till fina tvärnitar men också skarpa svängar. Viftar du med dem i luften gör din figur likadant med sina händer och skulle du ha bollen kommer det att resultera i ett kast. Passningar till lagkamrater görs när du klickar på L och R-knapparna samtidigt. Aningen mindre naturligt men ändå smidigt. Det hela är svårare att beskriva än att fatta i praktiken. Allt känns helt enkelt väldigt intiutivt och går snabbt att greppa. Upplevelsen förhöjs ytterligare av vibrationsmotorerna i handkontrollerna – det känns verkligen som att du ger hjulen fart med varje krafttag.

Matcherna utspelar sig på stora inomhusarenor och du kan välja att hänga antingen i en publik eller privat sådan. Där finns två planer och lite olika utmaningar du kan sysselsätta dig med mellan matcherna. Du kan spela själv mot bottar, men att lira med andra personer online är helt klart i fokus. Det går också att se när alla uppkopplade spelare susar runt i parken och för att sticka ut finns det lite valmöjligheter för att skräddarsy din avatar. Men tyvärr finns det inte så många alternativ och designen är överlag rätt tråkig. Det är också trist att man är begränsad till en spelare per konsol.

Matcherna spelas på ytor som ser ut som basketplaner med höga skateboardramper på kortsidorna. Får du tillräckligt med fart uppför rampsektionerna kommer det att mynna ut i ordentliga flygturer som funkar lika bra för dunkningar som försök att rädda skott från motståndarlaget. Vanligtvis spelar man tre mot tre i tre minuter. Ibland ställs man två mot två. Det gäller att göra det mesta av speltiden, och varje anfall är en viktig chans att plocka poäng. Laget som har bollen måste komma till avslut inom fjorton sekunder, annars går bollinnehavet över. Ett smart tillägg som motverkar situationer där det ledande laget skulle kunna sänka tempot för att behålla övertaget.

Men det är inte bara sänkta kassar som leder till vinst. Snygga trick, som ett välplanerat hoppskott eller dunkning, ger extrapoäng och kan vara avgörande då det är jämt. Tyvärr rör det sig bara om tiondelar av ett poäng så det är sällan värt risken att missa ett säkert kast för att istället satsa på ett trick som kan förstöra lagets chanser att vinna.

Muspekarfunktionen funkar riktigt bra. Träning ger färdighet.

Rent tekniskt känns Drag x Drive stabilt. Det rullar på bra och kontrollmetoderna är stabila, men tyvärr saknas det karaktär och innehåll. Med Nintendo bakom spakarna hade man kunnat hoppas på lite mer lekfulla inslag men dessa lyser med sin frånvaro. Det känns helt enkelt märkligt att de inte tagit med Mario och gänget eller satsat på något nytt koncept som de gjorde med Arms och Splatoon. De små robotlika gynnarna i rullstolar är för trista och verktygen du kan använda till att skräddarsy din spelare är för få.

"Den lägre prislappen är ett plus"

Men att spela är roligt. Jag gillar att tempot hålls uppe av gränsen på fjorton sekunder och att trick ger extrapoäng – även om det knappt är värt risken. Tråkigt nog finns ingen möjlighet att spela flera stycken på samma spelmaskin och utöver onlinematcherna finns det inte mycket att ta sig an. Den lägre prislappen är ett plus, men det är ändå svårt att skaka av sig känslan av att detta hade kunnat packats ihop med fler sporter i ett större spel eller kommit förinstallerat på alla Switch 2. Framförallt då det verkligen använder en av konsolens unika tekniska funktioner. Jag blev faktiskt lite överraskad av hur bra muspekarfunktionen fungerade, något som bådar gott för framtida spel som kommer att använda den.

Om du vill ha en unik spelupplevelse, inte har något emot att röra dig lite när du spelare och kan locka med dig en ellet två polare är Drag x Drive absolut en titel du ska titta närmare på.

Fotnot: Drag x Drive släpps till Switch 2 den 14 augusti.