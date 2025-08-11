Många positiva ord har sagts om Battlefield 6 efter den första öppna betan förra veckan. Men också en del kritik förstås, och två återkommande punkter är dels banstorleken ("för små/trånga"), dels tempot ("för högt, det känns CoD").

David Sirland, spelets producent, säger på X att de här två sakerna hänger ihop, och låter förstå att fulla spelet kommer lösa saken. Man har medvvetet valt banorna till betan för att visa spelet på högsta växeln, så att säga. Det finns stora banor också, och tempot kommer anpassa sig efter dem, säger han och tillägger att vi snart kommer få se det.

Speed is a factor of map size. We picked these maps to make sure we hit the full-octane version of Battlefield on the head - and made everyone see we can handle that too. Large maps exist, and the tempo scales accordingly, you'll be able to see soon enough!

I morgon klockan 10 börjar fas två av den öppna betan, och den pågår till och med söndag. Nytt är den New York-baserade banan Empire State och spelformerna Rush och Squad Deathmatch. Möjligen får soldaterna lite mer svängrum där.