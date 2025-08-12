3 av 5 gav vi i betyg till Mafia: The Old Country, och det verkar ligga i fas med vad övriga kritiker tycker. En vecka efter att recensioner började dyka upp låser vi nu Opencritic-betyget, och det snittar då 76 av 100 på Opencritic (baserat på 62 recensioner).

Det stuvar om i toppen av FZ High Score-listan: Ny(gammal) ledare är @storm72 (78 poäng), följt av @Frotti (77 poäng) och @drsnap och @enviro (71 poäng).

Topp 10-listan. Klicka för att se topp 100.

Vi närmar oss slutet av denna tredje säsong av FZ High Score. Drag x Drive är låst för röstning, och vi låser betyget inom en vecka. Kvar att rösta på är två remakes: Gears of War: Reloaded och MGS Delta: Solid Snake, båda med deadline nästa torsdag.