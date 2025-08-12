Fusk i multiplayer-spel ställer till det för både spelare och spelföretag, visar en studie från Play Safe ID. Över 2 000 spelare i Storbritannien och USA har svarat på frågor om problemet, och 80 procent uppger att de stött på fusk i online-spel.

Rapporten fastslår att fusk är både utbrett och vanligt förekommande: 52 procent uppger att de springer på fuskare flera gånger i månaden. Information om var man kan få tag på fusk finns mer eller mindre överallt på nätet.

Bild: Play Safe ID

Fuskandet slår mot spelmakarnas intäkter: 55 procent säger att de lägger mindre pengar på spelet eller har slutat spendera pengar alls. Där har vi ett starkt argument att satsa på antifuskåtgärder för spelmakarna. Samtidigt säger 83 procent att det är mer troligt att de skulle spela ett spel som framställer sig som fuskfritt och kan visa att det har fog för påståendet. Att verifiera sin identitet för att minska fuskrisken ställer sig 73 procent positiva till, och 79 procent vill ge fuskare straff som slår över flera spel.

Apropå antifusk: den öppna Battlefield 6-betan (som är igång nu, fram till klockan 10 måndag) kräver att Secure Boot är aktivt i Windows, detta för att försvåra för fuskare. Kravet har gjort det svårare för vissa att delta i betan, men är kanske ett pris vi måste betala.