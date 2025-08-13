Activision tar nya tag för att försvåra för fuskare i pc-versionerna av Call of Duty. Man introducerade möjligheten att använda både Windows Secure Boot och TPM 2.0 när säsong 5 nyligen lanserades, och när Black Ops 7 släpps i oktober är dessa två säkerhetsinställningar ett krav.

Föreklat förklarat säkerställer Secure Boot och TPM 2.0 att inte oönskad mjukvara körs när datorn startar, vilket försvårar att köra fuskmjukvara (önskat eller oönskat) på datorn i fråga. Det finns en guide i punktform som förklarar vad skydden gör, vad som krävs och hur du aktiverar dem.

Secure Boot hamnade i rampljuset i och med Battlefield 6-betan nyligen, då den kräver att det är aktiverat i Windows. 330 000 fuskförsök stoppades under de första betadagarna, enligt EA.

Att många är jävligt trötta på fusk är ingen nyhet, men det bekräftades ändå i en färsk enkät. 55 procent av 2 000 tillfrågade sa att de handlar mindre eller inte alls i spel efter att ha stött på fusk. En ganska skarp svetslåga i baken på spelutvecklare för att få stopp på eländet.