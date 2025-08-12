Klockan klämtar för dig... som spelar PUBG: Battlegrounds på PS4 eller Xbox One. Den 13 november upphör stödet för de lätt åldrande konsolerna, berättar utvecklaren och tillägger att du måste kliva upp till PS5 eller Xbox Series om du vill fortsätta lira på PS eller Xbox.

Det här beskrivs som ett nödvändigt steg för att göra spelet mer stabilt och få det att flyta bättre, och samtidigt bädda för framtida uppdateringar. Spelet kommer se bättre ut och få stabilare framerates på konsol när förändringen genomförts.

Om du loggar in med ditt gamla konto på PS5 eller Xbox Series efter uppdateringen så är dina data, prylar och annat automatiskt tillgängliga. Annars kan du kräva att få pengarna för spelet tillbaka.

Refunds for BATTLEGROUNDS Plus and PUBG: BATTLEGROUNDS will be handled in accordance with each platform's refund policy and procedures. For more details, please contact the customer support team of your respective platform.

Förväntad prestanda efter uppdateringen:

Jämförande screens från gamla och nya versionerna:

Gamla versionen. Nya versionen.