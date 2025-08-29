Det är en bra tid för Oblivion-fans. Tidigare i år släpptes en officiell remaster, och går allt enligt plan kommer Skyblivion släppas innan årets slut. Som vi väntat! Du kanske tycker väntan på The Elder Scrolls VI varit lång, men faktum är att Skyblivion-remaken (som är Oblivion i Skyrim-motorn) varit på gång (i olika former) sedan 2012. 2014 tog man klivet till den remake vi snart har i våra händer. Nu har man släppt spelets första kvart. Teamet hälsar att man "nästan" är i mål.

För tio år sedan påbörjade vi resan med en Oblivion-remake, och idag har vi nästan nått vårt mål med helt nya fängelsehålor, ett nytt landskap och nya biomer, nya vapen och rustningar, nya mekaniker samt grafiska framsteg, och förbättringar som underlättar spelupplevelsen.

Man tackar för allt stöd (via Youtube) och tillstår att den sista pushen bitvis varit tuffare än alla de tidigare åren sammanlagt. Men! Man ger sig inte förrän spelet verkligen nått målet.