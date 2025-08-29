Haunted Chocolatier är nästa spel från Stardew Valley-skaparen Eric "Concernedape" Barone. I oktober har det gått fyra år sedan avslöjandet, men något releasedatum finns inte i sikte. Möjligen känns det än mer avlägset efter helgen då Barone bekräftade 1.7 till Stardew Valley.

Inget releasedatum, ingen uppskattning. Men det händer.

Inte heller några detaljer, men eventuellt en liten kalldusch för Haunted Chocolatier-ivrarna. Eller kanske inte! Barone svarar en orolig följare i en tweet att "min plan är inte att det ska hindra Haunted Chocolatier". I Barones andra spel kliver du in i rollen hos en chokladmästare, och till skillnad från Stardew Valley kommer strider spela en större roll. Trailer ser du här.