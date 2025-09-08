Dying Light: The Beast släpps nästa vecka, och om du inte gissat snittbetyget än i FZ High Score är det dags – deadline i morgon, fredag. Inte missa, in och gissa!

FZ High Score?

"FZ High Score?" undrar du. Jo, gissa kritikernas betygssnitt på hos Opencritic. Vi kör i säsonger, och nuvarande (säsong 4) äger rum i september. Alla detaljer, regler med mera har du på FZ High Score-sidan, där du också gissar.

Tre spel har passerat deadline för att gissa, och där väntar vi på att recensionsbetyg ska ramla in innan vi låser siffran och presenterar resultatet. Spelen är Hollow Knight: Silksong, NHL 26 och Borderlands 4. Uppdateringar kommer inom kort – stay tuned!

Tre ytterligare spel återstår att tippa snittbetyg på den här FZ High Score-säsongen. Gör det när du ändå är i gissartagen. Dessa är kvar:

Deadline fredag den 12/9 kl. 23.59 Dying Light: The Beast Deadline torsdag den 18/9 kl. 23.59 Silent Hill f

EA Sports FC 26 Deadline onsdag den 24/9 kl. 23.59 Ghost of Yōtei

Säsong 5 drar igång i månadsskiftet september-oktober. Där väntar Battlefield 6, Bloodlines 2, Arc Raiders, The Outer Worlds 2 med flera. Ta en titt på releaselistan.