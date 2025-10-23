Från ett svårtippat spel (Bloodlines 2) till något helt annat: The Outer Worlds 2-snittet låser vi till 82. Och snittgissningen bland er? Jajamän, också 82. Många tog mycket poäng den här gången.
@Deekar ligger kvar i guldposition, men tvåpoängsledningen numera en. Hack i häl på delad andraplats hittar vi @Petro, som tar ett kliv från nionde plats, och @Tubb3, som låg ett under lång tid, är nu bara en poäng bakom ledaren. Det är tokjämnt inför avslutningen när vi väntar på resultaten för Pokémon Legends: Z-A och Arc Raiders. Segrar nån av dessa tre, eller finns det något som kommer bakifrån? Det är långt ifrån avgjort.
Säsong 6 igång
Samtidigt som oktobersäsongen går in i ett kritiskt skede har säsong sex av FZ High Score startat. Den kretsar kring de största och mest intressanta spelen i november. Om du ännu inte tippat är det hög tid att rikta blicken däråt och tippa på bland andra Black Ops 7 och Terminator 2D.
Det här är FZ High Score
FZ High Score är en tävling för alla FZ-medlemmar, som går ut på att gissa vilket snittbetyg ett antal spel får på samlingssiten Opencritic. Är man nära nog får man poäng: fler ju närmare du kommer. Rätt gissning ger 12 poäng, ett poäng ifrån ger 10 poäng, två ifrån ger åtta, sen sju, sex... Ja, du fattar. De tre bästa i varje säsong belönas med t-shirt och eventuellt lite kul spelprylar.