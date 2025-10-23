Från ett svårtippat spel (Bloodlines 2) till något helt annat: The Outer Worlds 2-snittet låser vi till 82. Och snittgissningen bland er? Jajamän, också 82. Många tog mycket poäng den här gången.

@Deekar ligger kvar i guldposition, men tvåpoängsledningen numera en. Hack i häl på delad andraplats hittar vi @Petro, som tar ett kliv från nionde plats, och @Tubb3, som låg ett under lång tid, är nu bara en poäng bakom ledaren. Det är tokjämnt inför avslutningen när vi väntar på resultaten för Pokémon Legends: Z-A och Arc Raiders. Segrar nån av dessa tre, eller finns det något som kommer bakifrån? Det är långt ifrån avgjort.

Topp 10 just nu. Klicka på bilden för topp 100.

Säsong 6 igång

Samtidigt som oktobersäsongen går in i ett kritiskt skede har säsong sex av FZ High Score startat. Den kretsar kring de största och mest intressanta spelen i november. Om du ännu inte tippat är det hög tid att rikta blicken däråt och tippa på bland andra Black Ops 7 och Terminator 2D.