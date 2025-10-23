Det är den tiden på året då vi inte bara myser utan även ryser. Alternativt hoppar högt och gallskriker. Vilket ögonblick har skrämt dig mest genom spelhistorien? Det kan, men måste inte, vara ett skräckspel. Exempel finns på spel som slår undan benen på oss fullständigt, vilket såklart kan bidra till skrik, panik och känslan av utsatthet. Du tror att du är fredad, men plötsligt..!

I dag kan det definitivt vara värt att påminna om spoilertaggen. Om du tycker den känns lämplig skriver du förslagsvis spelet innan taggen, så att fellow läsare vet vilken titel spoilern kretsar kring.