I går fick vi riktigt fina recensioner (86, hälsar Opencritic) och i dag släpps Dragon Quest I & II HD-2D Remake. Två spel som ursprungligen släpptes 1986 respektive 1987, men som trots detta beläggs med ett tydligt förbud från Square Enix sida. Det är slutet i tvåan som ringas in:

Avstå från att livesända eller lägga upp videor/bilder från spelet efter den andra slutsekvensen i Dragon Quest II fram till den 29 november 2025.

Release i dag!

Innehåll kan komma att tas ner. Exakt varför vet vi inte, men även om spelen är nästan 40 år gamla har Square Enix festat med en "utökad berättelse att upptäcka". Det är tydligt att Square Enix vill att spelarna för egen maskin ska upptäcka saker. Remakeduon följer Dragon Quest III HD-2D Remake från i fjol, och vän av ordning tycker kanske det är märkligt att ettan och tvåan kommer efter trean. Detta är dock en fråga om kronologi, då trean äger rum före de andra.

Den som inte kan få nog av Dragon Quest behöver inte vänta länge på nästa remake. Dragon Quest VII Reimagined. Och alla som väntar på del tolv, ja, vi fortsätter vänta. Dragon Quest XII: The Flames of Fate fick en logotyp redan 2021. Sedan dess: stiltje.