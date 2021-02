För att vara tyskar som gör spelrattar av högsta kvalitet dröjde det länge innan Fanatec tog klivet upp till nästa nivå. Men sedan en tid säljer de rattbaser byggda med direct drive-teknik, vilket är något av spelrattarnas Bob Beamon-hopp.

FZ har testat deras rattpaket Podium Racing Wheel F1 som innehåller direct drive-rattbasen DD1, en rattkringla med officiell F1-licens och växelpaddlar med extra allt. Det kostar 1 800 euro, drygt 18 000 kronor. Pris för pedaler tillkommer, kanske också för något att fästa ratten med/i. Och nu ska jag försöka förklara varför paketet är värt pengarna.

Vår nya bästa vän: Fanatec Podium Racing Wheel F1.

"Fanatec har sannerligen inte snålat"

Allt i paketet håller skyhög kvalitet, och det kostar förstås. Men det är främst basenheten DD1 som driver priset i höjden. 1 200 euro, drygt 12 000 kronor, kostar den. Fyra, fem gånger mer än en helt ok standardratt från Thrustmaster eller Logitech. Orsaken är att direct drive-tekniken kräver en stor och kraftig, och därmed dyr motor. I vanliga rattar, om uttrycket tillåts, genereras kraften av en ganska klen elmotor, och effekten växlas upp mekaniskt med hjälp av remmar, kedjor och hjul. På så sätt hålls vikt, storlek och pris nere. Men det kommer med nackdelar som fördröjd och mindre precis styrning, och beroende på byggkvalitén kan den vara hackig och ha klen force feedback.

Produkterna i detta test Podium Wheel Base DD1 PS4 – rattbas för pc/PS (1 200 euro)

Clubsport Steering Wheel F1 PS4 – ratt för pc/PS (säljs ej separat än)

Podium Advanced Paddle Module – växelpaddlar för pc/PS/Xbox (180 euro) Produkterna ovan ovan ingår i paketet Podium Racing Wheel F1 (1 800 euro) och det här testet avser i huvudsak dem. I övrigt har också dessa produkter används vid vid testningen: CSL Elite Steering Wheel WRC – rallyratt för pc/Xbox (200 euro)

CSL Elite Pedals LC – gas, koppling, loadcell-broms (230 euro)

Clubsport Table Clamp V2 – rattfäste (60 euro)

I en direct drive-bas som DD1 är rattstången kopplad direkt till motorn. Där finns inga mellansteg, kraften går rätt ut i dina händer. Tekniken kräver en motor med högre effekt, och Fanatec har sannerligen inte snålat på det. Motorn, som tagits fram just för detta ändamål, ger dels långt bättre och starkare force feedback än någonting annat jag testat. Vridmomentet är på 20 newtonmeter, att jämföra med normala rattar som ligger på 2 till 8 Nm. Så DD1 kan slita i dina armmuskler nästan till tio gånger kraftigare än exempelvis en Logitech G29. Tro mig, skillnaden känns. Om du inte gör det köper du istället DD2-ratthuset med ytterligare 5 Nm vridmoment.

DD1 kommer i "low torque"-läge, det vill säga med fysiskt begränsat vridmoment så att all kraft inte är tillgänglig. För att få fram den petar du först in en medföljande liten plupp, "torque key", på baksidan (intill anslutningarna för handbroms, växelspak, nödstopp med mer) för att komma åt "hi torque"-läget. Men default matar huset fortfarande bara… ähum, "bara" ur sig 35 procent av max, så du får anlita mjukvaran och justera. Görs antingen direkt från ratthuset eller från Windows.

Ratthuset DD1 väger så mycket att det kan extraknäcka som hantel på gym. En "torque key" sätts i hålet på baksidan för att låsa upp rattbasens fulla vridmoment. Sen kan armbrytningen börja. Nätaggregatet är... stort.

Alla kommer förstås testa maxläget på sig själva, kanske också på ovetande (o)vänner. For science! Men ärligt talat är det snudd på oanvändbart. Det liknar inte bilkörning, snarare armbrytning med arg björn. Eventuellt är det farligt, åtminstone vill Fanatec påskina det. Kanske för att sälja sin snabbstoppsknapp för en tusenlapp. Den medföljer för övrigt DD2-huset.

"Alla kommer förstås testa maxläget på sig själva, kanske också på ovetande (o)vänner"

Det kan låta småtöntigt med mekaniska säkerhetssteg och oanvändbart mycket vridmoment. Kan nästan ses som att försöka lura pengar av folk med för stor plånbok och för liten hjärna. Och visst är det marknadsföring, men det är inte grejen, åtminstone inte hela. Det maxade vridmomentet är brutalt, och på praktiskt användbara nivåer, säg 35 procent, gör det massor för upplevelsen. Men minst lika viktigt är hur väldetaljerat det som händer på vägen förmedlas till dina händer. Olika underlag, väta, kerbs, drifting, potthål i finska rallyvägar, väglinjer, däcksläpp, krascher… DD1 är en första klassens kommunikatör som håller dig informerad om stort som smått på ett sätt billigare rattar helt enkelt inte klarar av. Allt utan direct drive-teknik känns plötsligt leksak, och finliret möjliggörs av att motorn orkar leverera alla nyanser, stora som små.

Också rattkringlan och växeln håller premiumkvalitet, med nästan löjligt hög finish. Greppytorna är skumgummiartade, och på fronten visar en flock led-lampor varvtal, när det är dags att växla, varnar för bränslebrist med mera. Och i mitten sitter en liten oled-display där du ser och ändrar de olika inställningarna för force feedback och annat. En större sån display sitter för övrigt på basen. Ratten har en flock reglage som är lätt åtkomliga med tummarna. Det finns styrspak, D-pad, två rullhjul, massor av andra knappar och två vippbrytarliknande små spakar. De sista känns aningen små och de stegade hjulen sitter lite olyckligt till i stressade situationer, men i övrigt är allt robust och vettigt placerat. Formen är närmast fyrkantig och diametern bara 27 centimeter, vilket funkar bra vid kvick banracing men sämre om du kör exempelvis rally. Men snabbfästet gör att ratten hur enkelt som helst byts mot någon mer lämpig.

Ratten har F1-cirkusens välsignelse och har nästan löjligt hög kvalitskänsla. I mitten den lilla displayen. Displayen på DD1-basen. Växelpaddlarna är utbytbara.

Om växelpaddlarna har jag svårt att säga något negativt alls. Hela tre paddlar per sida, de nedersta är analoga och kör du F1-spelen kan du få dem att funka exakt som i de riktiga bilarna. De kan också vikariera som analog handbroms för exempelvis rally om du inte köpt en fristående krycka, eller som gas och broms om du vill vara riktigt äventyrlig. Kvalitetskänslan är hursomhelst magnifik, med tydliga växelklick och överlag redigt robust känsla.

"1 500 spänn för att det skvätts lite officiellt vigvatten på produkten. Magstarkt..."

Fanatecs produkter säljs även styckvis så du fritt kan välja prylar efter smak och ekonomi (kanske). Detta DD1-drivna paket funkar på pc och Playstation (både PS4 och PS5) rakt av, och byter du till en Xbox-kompatibel ratt kan du köra på den konsolen också. Men – tänker du inte köra Playstation så släpps en 1 500 kronor billigare variant för pc/Xbox nästa vecka (länk). Vad jag kan läsa mig till (och Fanatecs pr-kontakt bekräftar det) är de båda paketen funktionellt identiska – rattbas, kringla och växel funkar likadant. Skillnaden består i att PS-ratten har F1-licens och en blå färgton som Sony gett sitt gillande. Alltså: 1 500 spänn för att det skvätts lite officiellt vigvatten på produkten. Magstarkt...

Jag fick även chans att testa rallyratten CSL Elite Steering Wheel WRC, som alltså inte ingår i paketet. Med en diameter på 30 centimeter är den ett lämpligare val i körformer med yvigare rattutslag. Även denna ratt byts snabbt tack vare ett smidigt, men annat, låssystem: ett par vridningar på två vred är allt som krävs. F1-ratten har en lika snabb men något annorlunda fästteknik, båda exemplariskt snabba. WRC-ratten hör till instegskategorin CSL och kostar därför "bara" 200 euro, ca 2 000 kronor. Följaktligen har den lite färre funktioner och reglage. Men två rattväxelpaddlar, analog styrspak, en bit över tio knappar och en enklare led-display med varvtalslampor får plats. På displayen kan du göra rattinställningarna, och precis som med F1-ratten följer en karta utbytbara knappar med om du vill byta ut från konsolsymboler till pilar, bränsle, lampor och annat passande. Paddlarna gör ett utmärkt jobb med tydliga klick eller stopp vid växling, och jag gillar att de är stora på höjden så de går att komma åt även vid rattvridningar.

F1- och WRC-rattarna har olika snabbfästen. Höga, fina växelpaddlar. Men hjulspåren borde ha skippats.

Mindre förtjust är jag i det fula ditmålade hjulspåret på ena aluminiumekern. Men största bristen är att ratten inte låter mig köra DD1-basen med i "Hi-torque"-läge, den är begränsad till det klenare läget. Vilket är surt med en så kompetent rattbas, men med tanke på priset siktar den snarare mot de billigare alternativen.

För att komma igång behöver du som sagt skaffa en uppsättning pedaler. Fanatec hade vänligheten att skicka med också det, närmare bestämt CSL Elite Pedals LC med gas, koppling och loadcell-broms. Liksom WRC-kringlan hör de till budgetsegmentet och kostar 230 euro, men gör "trots det" förstås ett förträffligt jobb. Men om du ändå är i färd med att spendera bortåt 20 000 kronor på din hobby är du kanske beredd att skrapa ihop någon tusenlapp till för de lyxigare Clubsport-pedalseten.

DD1-rattbasen väger sina modiga 7,5 kilo och har massor av muskler. Därför behövs något robust att sätta fast den i, förslagsvis en rejäl racingcockpit eller som i mitt fall en fyra, fem centimeter tjock skiva av massivt trä som sitter fastskruvad i flera väggar. Sen använde jag metallfästet Clubsport Table Clamp V2 för att fästa ratten i skivan. Glöm allt vad skrivbord av spånskivor och budgetcockpits heter – det är överhängade risk att de går sönder, eller åtminstone att du inte vågar använda ratten som den ska.

Metallfästet kräver en rejäl träskiva, om du inte har en lika rejäl cockpit.

Det här är en upplevelse alla bilspelsälskare förtjänar att få vara med om. Direct drive är något helt annat än allt jag tidigare testat i rattväg, och hela paketet håller skyhög kvalitet. Ansiktet spricker upp i ett stort leende när den gamla Lotusen brottar sig igenom Nordslingans bortre halva, trots att mina möra händer och armar kan hålla sig för skratt. En dag med DD1 känns, särskilt i bilar med muskelservo. Och det är en bra sak.

"En upplevelse alla bilspelsälskare förtjänar att få vara med om"

Och så slutligen elefanten i rummet - priset. Hur motiverar man att lägga så mycket pengar på… en spelratt?! Det är inte min uppgift att berätta vad du ska köpa och inte, men jag kan säga att du får ett enastående styrdon för pengarna om du slår till. Det är ett rattpaket för finsmakaren, jämförbar med att köpa det kraftigaste grafikkortet, ett Valve Index istället för Rift S, middag hos Mathias Dahlgren istället för på kvarterskrogen, BMW istället för Dacia, och så vidare.

Fanatecs DD1-paket är främst för entusiasterna, de som älskar bilspel som sina egna barn eller som har råd att lägga nästan en skattad medianmånadslön på sin hobby. Det är kanske inte en ratt för alla, men jävlar vilken ratt det är!