16 vapen har redan slagits ut, och nu kliver turneringens andra halva in i leken. Lek? Det här är ingen lek! Det här är 32 vapen som sträcker sig från superhagelbrakare och dödsstjärnor till bananbomber och... förolämpningar? Jovisst. Tungan kan vara mäktigare än svärdet. Håller du med? Det är upp till dig att avgöra när 32-delsfinalerna går vidare.

Röstningen pågår veckan ut och nästa vecka väntar nya dueller. Bara ett vapen kan vinna!

Supersvampen gjorde Mario stor men det var eldblomman som gjorde honom till en mördarmaskin. Mario förtär blomman, som sägs vara "oväntat" smarrig, och därpå kan han kasta eldbollar som dräper, lyser upp och smälter is. En slags schweizisk armékniv. Woohoo!

Spel: Super Mario-serien

► Mer om Fire Flower på Super Marios wiki

Läst i Quake-manualen: "En tvåpipig sak som sticker fiender med pansarbrytande pilar, tekniskt sett kallade spikar". Vackert så. NG:n dyker upp på första banan i första Quake, och lämnar sedan ett blodrött spår Quake igenom. Den skjuter snabbt och den skjuter säkert, och är fantastiskt kul att hantera. Men. Se till att vårda ammon ömt.

Spel: Quake

► Mer om första Nail Gun på Quakes wiki

Railgun heter den. Kallas "winstick" eller "instawin" – vilket målar en tydlig bild. Den avfyrar en högkalibrig energistråle med potential att genomborra kött och dräpa en motståndare på fläcken. Men pass på: nästa avfyring tar sin tid och det dödliga vapnet kräver också stor skicklighet. I rätt händer är det snudd på ostoppbart, så se till att inte hamna på fel sida.

Spel: Quake III Arena

► Mer om Q3:s Railgun på Quakes wiki

Du kan skjuta alien-jäkelskapet i ansiktet. Du kan också krympa motståndarna och trampa dem till små blodfläckar. Huruvida Shrinker eller Dukes fotsula är Vapnet™ kan diskuteras, för det är ju det senare nämnda som för det mesta orsakar ögonblicklig död. Å andra sidan: du hade aldrig fått stampa om du inte kunde krympa ödlorna och grisarna till lilleputtar.

Spel: Duke Nukem 3D

► Mer om Shrinker på Duke Nukems wiki-sida

Nej, vi har knappast spelen att tacka för Dödsstjärnan, men likväl: den har präglat Star Wars-titlarna i drygt fyra årtionden. Vi har åkt i dess rännor, infiltrerat dess inre och skådat massförstörelse-potentialen. Obi-Wan sa det kanske bäst: "I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced."

Skapat av demoner för att förslava själar och stärka Lich King. Nära besläktat med den tragiska berättelsen om Arthas Menethil. Den frostiga klingan är visserligen ett vapen, men också en symbol för ambition och korruption. Med stor makt kommer tydligen stor smärta.

Spel: Warcraft III: Reign of Chaos, The Frozen Throne, WoW: Wrath of the Lich King

► Mer om Frostmourne på Wowpedia

Ett legendariskt World of Warcraft-vapen som det viskades om redan i onlinerollspelets gryning, och vars berättelse bjudit oss mörker, förlorade själar, rening och stor dramatik. Ashbringer har talats om av många, men svingats av betydligt färre. Först i Legion kunde vi själva lyfta det mytomspunna svärdet, som bara lämnar aska kvar när odöda faller.

Spel: World of Warcraft

► Mer om Ashbringer på Wowpedia

Rocket Launcher (Quake 3)

Det är tufft att vara populär. Fråga bara raketkastaren i Quake 3, vars hype skapar flaskhalsar av kaos. Alla vill ha raketkastaren och skälet är enkelt: den är en maktfaktor som i rätt händer kan förändra allt. Quake 3 är emellertid ett spel med drag under galoscherna, medan vapnet är långsamt. Se för bövelen till att du är raketkastaren värdig. Och om du möter den? Ja, då ska du akta dig för trånga utrymmen. Splash-skadan är inte att leka med.

Spel: Quake III Arena

► Raketkastaren på Quake 3:s wikisida

Insult Sword Fighting

Tungan är mäktigare än svärdet. Det bevisar Monkey Island där du vinner dueller genom att kontra förolämpningar med sylvassa comebacks. Svaret på "You fight like a dairy farmer!" är "How appropriate. You fight like a cow!", medan "Nobody's ever drawn blood from me and nobody ever will" kontras med "You run THAT fast?". Ett stridssystem med komisk briljans.

Spel: The Secret of Monkey Island, The Curse of Monkey Island

► Mer om förolämpningarna på Monkey Islands wiki