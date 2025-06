Spelvärlden utan alla dess dödliga, ikoniska och vansinniga vapen vore en annan värld. Det stod klart när ni nominerade ivrigare än någonsin till den stora vapenturneringen – som drar igång i detta nu! Om du hängt med när vi utsåg största skurken, tidernas spelår och bästa konsolen i fjol vet du vad som väntar: en gigantisk turnering där vi bit för bit filar bort och röstar fram.

Vi startar vapenslaget med första halvan av trettiotvådelsfinalerna, och röstningen pågår till och med torsdag. På fredag och veckan ut kliver andra halvan av startfältet in på scenen. Med andra ord kommer vi ha röstat bort hälften innan veckan är slut. Hårt! Se till att dina favoriter går vidare.

Må bästa hagelbrakare, motorsåg, tråd (!), tant (!!) eller vad det nu kan vara vinna!

Så här går det till Sextiofyra vapen kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelsfinaler, sen sextondelar och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Då korar vi världens bästa spelvapen. Du väljer vilket. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Holy Hand Grenade Det är lätt att få något religiöst i blicken när man hanterar den heliga handgranaten i Worms-spelen. En lobb och sedan en nervdallrande väntan (såväl för avsändare som mottagare) på att den ska studsa färdigt. Och sedan: den stora explosionen. Halleluja! Spel: Worms 2, Worms Armageddon, Worms W.M.D. m.fl. ► Mer om Holy Hand Grenade på Worms officiella wiki Cat Silencer Katter kan vara diskreta och smidiga, om de vill. Men vem kunde ana att de också fungerar som ljuddämpare för hagelbrakare och maskingevär? Inte vi i alla fall. I inte så subtila Postal 2 kan du pressa in kattens ändalykt i gevärspipan och – vips! – du har en ljuddämpare. Efter nio skott flyger katten iväg och exploderar, och därmed kvalificerar den sig som ett vapen. Spel: Postal 2 ► Mer om kattskrället på Postals wiki

Leviathan Axe

När Brok och Sindri skulle smida ett vapen för att stå emot åskguden Tors Mjölner, ja, då räckte inga halvmesyrer. Leviathan-yxan är Tung™. Den kan klyva fiender i mitten, nagla fast dem i väggarna och kyla den hetaste av eldar. Den är även oväntat flexibel, då Kratos kan hiva iväg yxan och med ett litet knyck kalla tillbaka bjässen till sin näve.

Spel: God of War, God of War Ragnarök

► Mer om Leviathan Axe på God of Wars wiki

Siege Tank

Ett kanontorn? En kraftfull tank? Varför välja! Starcrafts Siege Tank är en av terrans game changers, med två distinkta lägen. Dels är det ett torn som kan regna eld över fienden, dels kan det kvickt vecklas ihop till en tank med potential att både anfalla och fly. Flexibel som få.

Spel: Starcraft, Starcraft 2

► Mer om tanken på Starcraft-wikin



Shotgun När allt annat sviker finns alltid Dooms shotgun. Redan för trettio år sedan hade den en klassisk aura, med sin retroläckra träkolv. En skönhet fienden knappast hinner beundra då hagelbrakaren inte har några problem att meja ner två eller fler fiender med ett enda skott. På nära håll är den en maktfaktor som få andra och inte ens helvetet självt har en chans. Spel: 1993 års Doom ► Mer om hagelbrakaren i första Doom på wiki-sidan Pipe Bomb Återhållsamhet är inte Duke Nukems signum, men med rörbomben kan han kosta på sig att vara lite strategisk och placera ut fällor. Eller så kan han kasta ut orimligt många bomber och detonera allesammans på en gång i en tillfredsställande explosion. Vilken jävla smäll! Spel: Duke Nukem 3D ► Mer om rörbomben på Duke Nukems wiki

Hidden Blade

Assassin's Creed har förändrats, men en en sak består: det gömda bladet. Assassinernas lika diskreta som dödliga vapen krävde en gång att du betalade med ett finger, men sådana offer krävs inte längre. Tacka Altaïr för det, och tacka Leonardo da Vinci för att han förverkligade "Hidden Blade 2.0" och gav Ezio allt från dubbla blad till en liten, liten pistol.

Spel: Assassin's Creed-serien

► Mer om Hidden Blade på Assassin's Creed-seriens wiki

Dragon Shouts

Drakskrik, eller "Thu'um" på drakspråket, är en uråldrig magi som präglar Skyrim. En kraft som kan vara skillnaden på vinst och förlust med en rad olika möjligheter: eldkanoner, åksoväder och, den mest klassiska, "Unrelenting Force" som slår fienden ur vägen. "Fus Ro Dah!"

Spel: The Elder Scrolls V: Skyrim

► Mer om drakskriken på Elder Scrolls wiki



Golden Gun Mannen med den gyllene pistolen finns inte i Goldeneye 007, men hans pistol gör det. Du tvingas i princip att fuska för att få bära den (vi lovar att inte säga något), men det är det värt. Golden Gun dödar fienden med ett enda skott, men se för bövelen till att det räknas. Du tvingas nämligen ladda om för varje skott. Med andra ord: risken är lika hög som belöningen. Spel: Goldeneye 007 ► Mer om Golden Gun på Goldeneye 007-wikin Redeemer Det mest kraftfulla vapnet av alla i Unreal Tournament, vilket inte vill säga lite. En bärbar raketkastare med ett kärnvapen som visserligen bara har (max!) två laddningar men – oj! – de räknas. Risken finns att fienden skjuter ner missilen, men med stora risker kommer stora chanser. Chansen att utrota exakt alla dina motståndare är definitivt överhängande. Spel: Unreal Tournament ► Mer om Redeemer på Unreals wiki-sida

Mammoth Tank

Det är tanken som räknas. Mammoth Tank (eller Mammoth Mk. I eller X-66 Mammoth eller Mammoth Armored Reclamation Vehicle eller...) är blytunga stridsvagnar som är lika kraftfulla som stryktåliga. Dubbla kanoner är lika med dubbeltrubbel för "stackars" NOD. Mammoth Tank signalerar oövervinnlighet och det är inte särskilt långt från sanningen.

Spel: Command & Conquer (Tiberium-serien)

► Mer om Mammoth Tank på Command & Conquers wiki

Fiber Wire

Den här turneringen har allt från massförstörelsevapen till... en tunn tråd. Fibertråden har varit en del av Hitman sedan begynnelsen och ständigt funnits vid Agent 47:s sida – eller i hans ficka. Diskret som få men också lika dödlig. Tråden kan vara mäktigare än kärnvapnet.

Spel: Samtliga Hitman-titlar

► Mer om den dödliga tråden på Hitmans wiki



Desert Eagle Hjälm? Ingen huvudvärk för Desert Eagle som visserligen ställer höga krav på spelaren, men belönar den som kan – och bestraffar saten som just fick ett hål i både hjälm och skalle. Vissa väggar är inte heller ett hinder för "Deagle". Ett klassiskt vapen utan bäst före-datum. Tålamod krävs visserligen, men bemästrar du pistolen vinner du både matcher och respekt Spel: Counter-Strike 1.6 ► Mer om Desert Eagle på CS-wikin Portal Gun Portal Gun (eller Aperture Science Handheld Portal Device som upphovsmakare skulle kalla den, däribland en viss GlaDOS) är definitivt inte ditt konventionella vapen. Istället för kulor skjuter den ur sig två sammanlänkande portaler. Det möjliggör telerportering av dig själv och briljanta pussel. Du kan också lura och fälla turrets, så visst är det ett vapen – med mera. Spel: Portal, Portal 2 ► Aperture Science Handheld Portal Device på Half-Lifes wiki

Tesla Coil

Ständigt denna Tesla! Nikola Tesla, alltså. 1891 uppfann han Tesla Coil och cirka 50 år senare började Sovjet massproducera vapnet under ett alternativt WW2. Så effektiv blev grillningen av motståndet att Tesla Coil blev en stapelvara i ytterligare två världskrig. Den tolv meter höga formationen skjuter ur sig blixtar och är lika ikonisk som den är dödlig.

Spel: Command & Conquer: Red Alert-serien

► Mer om Tesla Coil på Command & Conquers wiki

Kirov Airship

"Kirov reporting." Ett lika vidunderligt vapen som en mäktig meme. På samma vis som luftskeppen kan ödelägga stora områden är de svåra att få ner. En kombination som inger respekt och fruktan. Det tyngsta och dödligaste vapnet i Sovjets styrka. Det vill inte säga lite.

Spel: Command & Conquer: Red Alert 2 och 3

► Mer om Kirov Airship på Command & Conquers wiki



Crowbar Det är svårt att tänka på en kofot utan att tänka Half-Life. Omöjligt att tänka sig Half-Life utan kofoten. Den är bara där: enkel, funktionell men också hopplöst svag. Samtidigt är det ett vapen (läs: verktyg) som ringar in Gordon Freeman. Han är ingen supersoldat utan en fysiker. Kofoten är tillhygget som inte bara slår fienden på käften utan också öppnar vägar. Spel: Half-Life, Half-Life 2 ► Mer om kofoten på Half-Lifes wiki Silverballer AMT 1911 Hardballer blev snabbt "Silverballer" i folkmun. Dess silvriga natur gör det lätt att förstå varför. Pistolen nämns gärna i pluraris då 47:an inte sällan avfyrar dem i par. Sedan start är det hans signum. En kal skalle, en svart kostym och två silverpistoler. Vackert så. Spel: Hitman-serien ► Mer om "Silverballer" på Hitmans wiki

Thunderfury

Thunderfury var en vaniljdröm under WoW:s tidigare dagar. Som om det inte räckte med bladets kraft krävs det också en enorm insats för att vinna det. En resa som avslutas med en strid mot ursprungsägaren, prins Thunderaan. Vägen är definitivt mödan värd, och det tveeggade svärdet med sin elektriska kärna är en maktfaktor att räkna med lång, lång tid för spelaren.

Spel: World of Warcraft

► Mer om Thunderfury på Wowpedia

Energy Sword

Sangheili med sina plasmasvärd är en fasansfull syn i Halo. Det fina med kråksången: du kan "låna" vapnet. Master Chief kan vända Energy Sword till sin fördel och kan, med tungan rätt i mun, dräpa fiender med ett välriktat hugg. Pass på bara så att inte batteriet tar slut.

Spel: Halo-serien

► Mer om plasmasvärdet på Halos wiki-sida



Railgun Quake 2-manualen summerar det poetiskt: "Avfyrar projektiler av utarmat uran i extremt höga hastigheter. Notera den karakteristiska blå, spiralformade rökslingan som projektilen lämnar efter sig – eller ännu bättre, se hur många vidriga stroggs den går igenom innan den träffar betong." Inga konstigheter. Avfyra och se stroggarna falla som dominobrickor. Mys. Spel: Quake 2 ► Mer om rälskanonen på Quake-wikin Bubblor Du hör det på namnet: bubblor är grejen med Bubble Bobble. Drakar som blåser bubblor snarare än eld låter ofarligt, men säg det till alla de tusentals fiender som fångas i bubblorna och sedan spräckts av Bub eller Bob. Och när allt annat sviker: bygg trappor med bubblorna. Spel: Bubble Bobble, uppföljare, spin-offs ► Mer om Bubble Bobble på spelets wiki

Fat Man + Mini Nuke

Fat Man och Mini Nuke. Ett fantastiskt recept för en helkväll i de moderna Fallout-spelen. Din Fat Man laddas med ett näpet (!?) kärnvapen, och resultatet är ungefär vad du tror: en gigantisk explosion som dessutom strålar sönder satarna som kommer i dess väg. En sidoeffekt är att du själv kan dö av bara farten, men lite spill får man kanske räkna med?

Spel: Fallout-serien

► Mer om Fat Man på Fallouts wiki

Needler

Needler fanns i Halo: Combat Evolved och har, nästan ett kvartssekel senare, fortfarande en given plats i Halo-spelen. Ett enhandsvapen (var det någon som sa dubbla needlers?) vars många, små och glödande spikprojektiler söker sig till fienden. Enkelt men också genialiskt.

Spel: Halo-serien

► Mer om Needler på Halopedia



AK-47 Terroristernas svar på M4A1 i Counter-Strike låter inte vänta på sig: AK-47:an. Ett klassiskt vapen som har sina rötter i Sovjetunionen. Balanserar skickligt mellan att vara nybörjarvänligt och, kanske framför allt, ett enormt hot i händerna på de skickligaste spelarna. Ett headshot räcker. Pang! Du är av allt att döma jättedöd. Spel: Counter-Strike ► AK-47:an på Counter-Strike-wikin Mega Buster Gula skott som är en del av spelhistorien och en armkanon som är en del av Mega Man. Även om en uppsjö olika vapen – eld, is, blad, laser bumeranger – är en viktig del av seriens dna återvänder vi ofta till de där gula skotten. Skott som är komprimerad solenergi. Dr. Light visste vad han gjorde när han skapade både Mega Man och hans stilbildande Mega Buster. Spel: Mega Man-serien ► Mega Buster på Mega Man Knowledge Base

Chainsaw

"A Chainsaw! Find some meat!" Åren går men Dooms motorsåg består. Så som 1993 så och i Doom Eternal har den samma funktion: såga fienden itu i en splatterfest utan dess like. Halvt på skämt, halvt på allvar kallas den för "the great communicator", där den "kommunicerar" med blod och lemlästning. Förmodligen ett budskap som framgår tydligt.

Spel: Doom och uppföljarna

► Mer om motorsågen på Dooms wiki

Smartgun

Alien eller Aliens, vilken film är bäst? Debatten kommer att rasa för alltid men Aliens har ett trumfkort: M56 Smartgun. I spelen gör den jobbet. En kulspruta som avfyrar sina skott i rasande fart och kombinerar råkraft med ett avancerat system för att sikta in sig automatiskt på måltavlorna. Det kan behövas, för som alla vet är xenomorfer en av galaxens farligaste och tuffaste motståndare.

Spel: Aliens vs. Predator-spelen plus andra spel plus filmerna

► Mer om spelens (och filmernas!) Smartgun på Xenopedia



M4A1 Att tänka sig Counter-Strike utan Maverick M4A1 Carbine är en tanke vi inte ens vill umgås med. En mångsidig automatkarbin som ger dig en vass edge på slagfältet. Lyckas på något märkligt vänster vara dödligt effektiv samtidigt som den är diskret med sin ljuddämpare. En kamrat som funkar i de flesta Counter-Strike-lägen. Spel: Counter-Strike 1.6 ► Mer om M4A1 på Counter-Strikes wiki Blue Shell Slår du ordet "orättvisa" är det sannolikt att du hittar en bild på det blå skalet från Mario Kart. I snart trettio år har det varit obevekligt. Ett vapen som slår undan allt i sin väg med ett mål i sikte: den där jäveln som ligger etta. Snudd på ostoppbart och med många brustna vänskapsband på sitt samvete. Det är sällsynt men för avsändaren är det en sällsam glädje att slunga iväg det. Spel: I alla seriens delar sedan Mario Kart 64 ► Mer om de blå skallet på Mario Kars wiki

Master Sword

När Link drar det gudomliga svärdet ur stenen – vare sig det är i pixelperfekta A Link to the Past eller Breath of the Wild – vet du: nu vänder det. Till sist finns chansen att frälsa Hyrule från mörkret, och störta den ondskefulla Ganon. Ett blad som kan fördriva ondskan, som kan göra en pojke till man, och som väger tyngre än alla bomber och bumeranger i världen.

Spel: Mer eller mindre i vartenda Zelda sedan A Link to the Past

► Mästarsvärdet på Zeldas wiki

Battle Rifle

Battle Rifle, eller BR55 Service Rifle (eller kort sagt: BR) i Halo har en mångsidighet som gett den smeknamnet "monkey wrench". För sådan är BR: den gör jobbet – oavsett jobb. Precision och kontroll belönas och det blir aldrig gammalt att i en salva sänka fiendens sköld och avsluta med ett välriktat headshot. Ett ikoniskt vapen i en spelserie med flera ikoner.

Spel: Halo-serien

► Mer om stridsgeväret på Halopedia

